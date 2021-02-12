Источник материала: Tut.by

В Заболоти на выезде из Гродно появится еще один квартал таунхаусов. Дома начнут строить на улице Старомалыщинской вдоль трассы на Поречье. Какая организация будет застройщиком — пока неизвестно. Ее определят на аукционе, однако уже известна начальная стоимость участка под будущие дома, сообщает «Вечерний Гродно».



Фото: vgr.by

Участок под таунхаусы находится около трассы на Поречье между улицами Старомалыщинской и Леонида Бабушкина. Площадь — около 1,7 га. Здесь должен появиться второй квартал одноквартирных блокированных домов.

Первые таунхаусы в Заболоти, кстати, уже строятся. Работы ведет компания «АСТОСТРОЙ», которая выкупила землю также рядом с дорогой на Поречье в 2019 году за 146 тысяч рублей.

Дома будут двухэтажными, а общая площадь одной квартиры составит примерно 106 кв. м.

В квартирах будет свободная планировка, а высота потолков составит 2,7 м. На этажах обещают теплый пол, вместо подвала предусмотрено хозяйственное помещение. Вместо гаражей — два парковочных места у дома. Также на заднем дворе есть 2 сотки земли, где можно будет благоустроить детскую площадку, газон или небольшой огород.

Цена одного «квадрата» составит около 800 долларов. Сдать весь комплекс планируют к концу 2021 года. Сейчас ведется активная продажа в квартир в этом квартале.

Что касается второго участка под таунхаусы в Заболоти, то начальная цена — 36 тысяч рублей. Аукцион пройдет в марте или апреле этого года.