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В Индии жертвами взрыва на пиротехнической фабрике стали 11 человек
Источник материала: ОНТ
Жертвами взрыва на пиротехнической фабрике в городе Вирудунагаре индийского штата Тамил Таду стали по меньшей мере 11 человек. Об этом со ссылкой на индийское издание India Today
Инцидент произошел в процессе смешивания химикатов для производства фейерверков. При этом еще 14 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
По предварительной версии, причиной взрыва могло стать несоблюдение правил техники безопасности. Расследование инцидента продолжается.
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Жертвами взрыва на пиротехнической фабрике в городе Вирудунагаре индийского штата Тамил Таду стали по меньшей мере 11 человек. Об этом со ссылкой на индийское...
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