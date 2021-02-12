В Индии жертвами взрыва на пиротехнической фабрике стали 11 человек

Источник материала: ОНТ

Жертвами взрыва на пиротехнической фабрике в городе Вирудунагаре индийского штата Тамил Таду стали по меньшей мере 11 человек. Об этом со ссылкой на индийское издание India Today сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел в процессе смешивания химикатов для производства фейерверков. При этом еще 14 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По предварительной версии, причиной взрыва могло стать несоблюдение правил техники безопасности. Расследование инцидента продолжается.

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