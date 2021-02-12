Задержаны призывавшие к насилию футбольные фанаты

Источник материала: ОНТ

Могилевские правоохранители задержали двоих жителей областного центра, которых подозревают в призывах к насилию над сотрудниками органов внутренних дел. Об этом информирует официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

В конце января мужчины 32 и 20 лет опубликовали в Instagram ролик, в котором озвучили призывы избивать правоохранителей, в том числе сотрудников ОМОН. На том же видео было показано, как молодые люди с протестной атрибутикой участвовали в несанкционированных акциях.

Фигуранты объяснили свое поведение влиянием на них алкогольных напитков и информации в деструктивных каналах соцсетей. Известно, что парни являются представителями фанатского движения футбольного клуба «Днепр».





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