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Задержаны призывавшие к насилию футбольные фанаты
Источник материала: ОНТ
Могилевские правоохранители задержали двоих жителей областного центра, которых подозревают в призывах к насилию над сотрудниками органов внутренних дел. Об этом
В конце января мужчины 32 и 20 лет опубликовали в Instagram ролик, в котором озвучили призывы избивать правоохранителей, в том числе сотрудников ОМОН. На том же видео было показано, как молодые люди с протестной атрибутикой участвовали в несанкционированных акциях.
Фигуранты объяснили свое поведение влиянием на них алкогольных напитков и информации в деструктивных каналах соцсетей. Известно, что парни являются представителями фанатского движения футбольного клуба «Днепр».
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Могилевские правоохранители задержали двоих жителей областного центра, которых подозревают в призывах к насилию над сотрудниками органов внутренних дел. Об этом...
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