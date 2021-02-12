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Лукашенко поручил провести перерегистрацию партий
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко, подводя итоги Всебелорусского народного собрания, поручил провести перерегистрацию партий в течение первого полугодия. Об этом
Задача перерегистрировать партии в Беларуси была поставлена перед Министерством юстиции. Данная инициатива ранее прозвучала во время форума.
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Александр Лукашенко, подводя итоги Всебелорусского народного собрания, поручил провести перерегистрацию партий в течение первого полугодия. Об этом пишет БЕЛТА....
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