Задержаны подозреваемые в блокировке дорог в Минске

Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

Правоохранители задержали нескольких участников незаконного перекрытия дорог в Минске. 40-летний мужчина и три женщины в возрасте от 33 до 54 лет во время так называемых районных маршей блокировали движение транспорта на улице Романовская Слобода 20 декабря 2020 года и 3 января 2021 года. Об этом информирует официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

В ходе обысков правоохранители изъяли у фигурантов незарегистрированную символику, компьютерную технику и мобильные телефоны. Установлено, что подозреваемые были активными участниками Telegram-чатов деструктивной направленности, в которых освещались несанкционированные акции и публиковались призывы к протестной активности.

Были установлены модераторы и создатели деструктивных чатов «Чат Романовской слободы» и «Наши дворы Короля». В квартире одного из них оперативники обнаружили 90 тысяч долларов США. Предположительно, деньги могли быть предназначены для финансирования районных маршей.



Работа по изобличению других участников деструктивных Telegram-чатов продолжается.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram