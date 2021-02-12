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Задержаны подозреваемые в блокировке дорог в Минске

12.02.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Правоохранители задержали нескольких участников незаконного перекрытия дорог в Минске. 40-летний мужчина и три женщины в возрасте от 33 до 54 лет во время так называемых районных маршей блокировали движение транспорта на улице Романовская Слобода 20 декабря 2020 года и 3 января 2021 года. Об этом информирует официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

В ходе обысков правоохранители изъяли у фигурантов незарегистрированную символику, компьютерную технику и мобильные телефоны. Установлено, что подозреваемые были активными участниками Telegram-чатов деструктивной направленности, в которых освещались несанкционированные акции и публиковались призывы к протестной активности.

Были установлены модераторы и создатели деструктивных чатов «Чат Романовской слободы» и «Наши дворы Короля». В квартире одного из них оперативники обнаружили 90 тысяч долларов США. Предположительно, деньги могли быть предназначены для финансирования районных маршей.


Работа по изобличению других участников деструктивных Telegram-чатов продолжается.

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Теги: Минск
 
 
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Правоохранители задержали нескольких участников незаконного перекрытия дорог в Минске. 40-летний мужчина и три женщины в возрасте от 33 до 54 лет во время так...
 
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