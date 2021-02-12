В Минске завершено расследование дела об участии мужчины в беспорядках в августе

Источник материала: ОНТ

Следственное управление УСК по городу Минску завершило расследование уголовного дела по одному из эпизодов беспорядков, которые произошли в столице в ночь с 9 на 10 августа 2020 года.

Вечером 9 августа 2020-го мужчина в пьяном виде участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях в центре Минска.

Следствие установило личность мужчины. Ранее он был одним из лидеров протестного движения «Зубр», привлекался к административной ответственности свыше 20 раз.

Действия 34-летнего мужчины квалифицированы по ч.1 ст.342 – участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряжённых с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшее нарушение работы транспорта и учреждений УК РБ.

Материалы дела переданы прокурору для направления в суд.

ФОТО: Следственный комитет













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