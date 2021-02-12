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Ярошенко рассказал о прочных и открытых отношениях Беларуси и Китая

12.02.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ярошенко рассказал о прочных и открытых отношениях Беларуси и Китая

Беларусь и Китай выстроили прочные и открытые отношения, сообщил глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» Александр Ярошенко во время выступления на Всебелорусском народном собрании. Об этом пишет БЕЛТА.

Александр Ярошенко сообщил, что Китай является вторым после России внешнеторговым партнером Беларуси. 

Благодаря проектному сотрудничеству с Китаем произошел прирост ВВП на четверть за последние шесть лет, уточнил представитель индустриального парка «Великий камень». 

Особое место в белорусско-китайских отношениях занимает технико-экономическая помощь. 

 

Фото БЕЛТА

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Беларусь и Китай выстроили прочные и открытые отношения, сообщил глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» Александр...
 
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