Ярошенко рассказал о прочных и открытых отношениях Беларуси и Китая

Источник материала: ОНТ

Беларусь и Китай выстроили прочные и открытые отношения, сообщил глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» Александр Ярошенко во время выступления на Всебелорусском народном собрании. Об этом пишет БЕЛТА.



Александр Ярошенко сообщил, что Китай является вторым после России внешнеторговым партнером Беларуси.

Благодаря проектному сотрудничеству с Китаем произошел прирост ВВП на четверть за последние шесть лет, уточнил представитель индустриального парка «Великий камень».

Особое место в белорусско-китайских отношениях занимает технико-экономическая помощь.

Фото БЕЛТА

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