Лукашенко: Арендное жилье должно закреплять работников на предприятиях

Источник материала: ОНТ

Предприятия должны стараться закрепить за собой работников посредством предоставления им арендного жилья. С таким заявлением сегодня в ходе подведения итогов VI Всебелорусского народного собрания выступил Президент Беларуси Александр Лукашенко.





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