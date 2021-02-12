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Лукашенко: Арендное жилье должно закреплять работников на предприятиях
Источник материала: ОНТ
Предприятия должны стараться закрепить за собой работников посредством предоставления им арендного жилья. С таким заявлением сегодня в ходе подведения итогов VI Всебелорусского народного собрания выступил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
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Предприятия должны стараться закрепить за собой работников посредством предоставления им арендного жилья. С таким заявлением сегодня в ходе подведения итогов VI...
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