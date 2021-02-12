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Приняты резолюция и обращение участников VI Всебелорусского народного собрания

12.02.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Приняты резолюция и обращение участников VI Всебелорусского народного собрания

Делегаты VI Всебелорусского народного собрания утвердили резолюцию и обращение участников собрания. Текст резолюции перед делегатами зачитал председатель редакционной комиссии Валерий Мицкевич.

При этом в тексте документа также отмечается, что ожидаемая продолжительность жизни в Беларуси уже достигла отметки в 74,5 лет, что свидетельствует о высоком уровне отечественной медицины. Еще одним свидетельством тому служит и 25-е место в рейтинге благоприятных для материнства стран. Также высоких результатов страна добилась и в сфере образования: по индексу образования Беларусь вошла в топ-30 стран мира.

В документе отмечаются успехи и в сфере бизнеса. Так, страна заняла 49-ю позицию среди 190 экономик мира в рейтинге Всемирного банка Doing Business.

При этом в резолюции отмечается неразрешенность целого ряда вопросов. Так, белорусская экономика испытывает потребность в более высоких темпах роста ВВП, экспорта и инвестиций. Не был до конца изжит бюрократизм в работе административного аппарата, не было завершено формирование полноценного электронного правительства. Также необходимы новые решения в вопросе повышения рождаемости в стране.


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Делегаты VI Всебелорусского народного собрания утвердили резолюцию и обращение участников собрания. Текст резолюции перед делегатами зачитал председатель...
 
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