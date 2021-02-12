Президент: референдум по новой Конституции может быть совмещен с местными выборами

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко во время подведения итогов VI Всебелорусского народного собрания заявил, что референдум по новой Конституции может быть совмещен с местными выборами.

Выборы местных Советов депутатов должны пройти не позднее 18 января 2022 года. Такая информация содержится на сайте ЦИК.

ФОТО: БЕЛТА





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram