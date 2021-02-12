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Президент: референдум по новой Конституции может быть совмещен с местными выборами

12.02.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Президент: референдум по новой Конституции может быть совмещен с местными выборами

Александр Лукашенко во время подведения итогов VI Всебелорусского народного собрания заявил, что референдум по новой Конституции может быть совмещен с местными выборами. 

Выборы местных Советов депутатов должны пройти не позднее 18 января 2022 года. Такая информация содержится на сайте ЦИК. 

ФОТО: БЕЛТА 


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Александр Лукашенко во время подведения итогов VI Всебелорусского народного собрания заявил, что референдум по новой Конституции может быть совмещен с местными...
 
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