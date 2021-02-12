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Президент: референдум по новой Конституции может быть совмещен с местными выборами
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко во время подведения итогов VI Всебелорусского народного собрания заявил, что референдум по новой Конституции может быть совмещен с местными выборами.
Выборы местных Советов депутатов должны пройти не позднее 18 января 2022 года. Такая информация содержится на сайте ЦИК.
ФОТО: БЕЛТА
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Александр Лукашенко во время подведения итогов VI Всебелорусского народного собрания заявил, что референдум по новой Конституции может быть совмещен с местными...
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