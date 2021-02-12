Делегат ВНС выступил с инициативой о присвоении Александру Лукашенко звания Героя Беларуси

Источник материала: ОНТ

Начальник Минского аэроклуба ДОСААФ Николай Мочанский во время выступления на ВНС-2021 выступил с инициативой о присвоении Александру Лукашенко звания Героя Беларуси.

Делегат Всебелорусского народного собрания предложил присвоить Александру Лукашенко звание Героя Беларуси за создание независимого государства и другие выдающиеся заслуги перед Отечеством.





ФОТО: БЕЛТА





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