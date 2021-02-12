Конституционный суд поддерживает инициативу о придании ВНС статуса конституционного органа

Источник материала: ОНТ

Зампредседателя Конституционного суда Беларуси Наталья Карпович заявила во время Всебелорусского народного собрания (ВНС), что Конституционный суд Беларуси поддерживает инициативу Президента о придании ВНС статуса конституционного органа. На ее слова ссылается БЕЛТА.

Наталья Карпович отметила, что в данный момент идет тщательная работа по подготовке изменений в Конституцию.

Наталья Карпович считает, что происходящие сегодня на международной и внутренней арене события требуют разработки конституционной модели, которая отвечает вызовам эпохи – это нужно для дальнейшего развития белорусского государства.

Представитель Конституционного суда напомнила, что Александр Лукашенко аргументировал идею обновления Конституции совершенствованием механизмов народовластия, госуправления, гарантий реализации прав и свобод граждан еще несколько лет назад. Предложения о таких правках на первоначальном этапе было поручено внести Конституционному суду.

Наталья Карпович заметила, что нет и не будет готового «рецепта» и оптимальной модели изменения Конституции.

По мнению Карпович, конституционные правки также должны способствовать социальному прогрессу, модернизации общества на основе цифровизации достижений науки и техники.

Фото БЕЛТА





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