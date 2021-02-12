ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Конституционный суд поддерживает инициативу о придании ВНС статуса конституционного органа

12.02.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Конституционный суд поддерживает инициативу о придании ВНС статуса конституционного органа

Зампредседателя Конституционного суда Беларуси Наталья Карпович заявила во время Всебелорусского народного собрания (ВНС), что Конституционный суд Беларуси поддерживает инициативу Президента о придании ВНС статуса конституционного органа. На ее слова ссылается БЕЛТА.

Наталья Карпович отметила, что в данный момент идет тщательная работа по подготовке изменений в Конституцию. 

Наталья Карпович считает, что происходящие сегодня на международной и внутренней арене события требуют разработки конституционной модели, которая отвечает вызовам эпохи – это нужно для дальнейшего развития белорусского государства. 

Представитель Конституционного суда напомнила, что Александр Лукашенко аргументировал идею обновления Конституции совершенствованием механизмов народовластия, госуправления, гарантий реализации прав и свобод граждан еще несколько лет назад. Предложения о таких правках на первоначальном этапе было поручено внести Конституционному суду.

Наталья Карпович заметила, что нет и не будет готового «рецепта» и оптимальной модели изменения Конституции. 

По мнению Карпович, конституционные правки также должны способствовать социальному прогрессу, модернизации общества на основе цифровизации достижений науки и техники.

Фото БЕЛТА


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зампредседателя Конституционного суда Беларуси Наталья Карпович заявила во время Всебелорусского народного собрания (ВНС), что Конституционный суд Беларуси...
 
Новости дня
Новости разные
 
Резолюция ВНС предполагает изменение Конституции и перераспределение полномочий ветвей власти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by