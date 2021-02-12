Байден остановил финансирование строительства стены на границе США с Мексикой

Источник материала: ОНТ

Американский президент Джо Байден закончил один из самых масштабных проектов своего предшественника Дональда Трампа, а именно остановил финансирование строительства стены на границе США с Мексикой, отменив режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в Белом доме.

Режим ЧС, который по факту означает выделение дополнительных денег и упрощенную схему выделения финансирования в регион, ввел Дональд Трамп в феврале 2019 года. Говоря об отмене режима чрезвычайной ситуации, Байден сообщил, что считает объявление этого режима необоснованным.

Ныне действующий американский президент повторил, что его администрация не допустит «траты средств американских налогоплательщиков на строительство стены на границе» с Мексикой, также он попросил тщательно пересмотреть все ресурсы, направленные на это.

Фото AP Photo/Evan Vucci





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