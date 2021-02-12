Эволюция и Конституция вместо революции – Воскресенский озвучил предложения КСДС

Источник материала: ОНТ

Председатель «Круглого стола демократических сил» Юрий Воскресенский в ходе своего выступления на VI Всебелорусском народном собрании озвучил перечень предложений, подготовленных организацией к рассмотрению делегатами собрания.

При этом второй блок предложений, озвученных Юрием Воскресенским, составили вопросы, касающиеся амнистии осужденных и обеспечения примирения в белорусском обществе.

Воскресенский также отметил, что далеко не все изначально примкнувшие к его инициативе лидеры оказались готовы поступиться личными амбициями, что стало причиной разногласий внутри организации. Некоторых представителей «старой оппозиции» Воскресенский и вовсе охарактеризовал, как радикалов, предателей и анархистов, действовавших не в интересах своего государства, призывая к введению санкций в отношении белорусских предприятий.





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