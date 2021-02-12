Лукашенко анонсировал новые законы по пресечению массовых беспорядков

В Беларуси готовятся изменения в законодательство «по пресечению массовых беспорядков, провокаций и правонарушений». Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая 12 февраля на Всебелорусском народном собрании.





«Нравится это кому-то или нет, процесс запущен. Мною поручено разным структурам и органам власти подготовить проекты соответствующих нормативно-правовых актов», — сказал он.

По словам Лукашенко, это важно «не только для того, чтобы пресечь всякие массовые беспорядки», но и для того, чтобы «мы выглядели цивилизованным государством, чтобы все, увидев эти законы, понимали, какие будут последствия за те или иные действия».

«Не просто с бухты-барахты по голове, а люди должны видеть эти документы в виде законов. Поэтому в ближайшее время парламент примет соответствующие законы», — сказал Лукашенко.