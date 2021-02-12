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Лукашенко анонсировал новые законы по пресечению массовых беспорядков

12.02.2021 16:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Беларуси готовятся изменения в законодательство «по пресечению массовых беспорядков, провокаций и правонарушений». Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая 12 февраля на Всебелорусском народном собрании.

Лукашенко анонсировал новые законы по пресечению массовых беспорядков

«Нравится это кому-то или нет, процесс запущен. Мною поручено разным структурам и органам власти подготовить проекты соответствующих нормативно-правовых актов», — сказал он.

По словам Лукашенко, это важно «не только для того, чтобы пресечь всякие массовые беспорядки», но и для того, чтобы «мы выглядели цивилизованным государством, чтобы все, увидев эти законы, понимали, какие будут последствия за те или иные действия».

«Не просто с бухты-барахты по голове, а люди должны видеть эти документы в виде законов. Поэтому в ближайшее время парламент примет соответствующие законы», — сказал Лукашенко.

 
 
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В Беларуси готовятся изменения в законодательство «по пресечению массовых беспорядков, провокаций и правонарушений». Об этом заявил Александр Лукашенко,...
 
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