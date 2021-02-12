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Задержан владелец магазинов «Грин» и ТЦ «Скала» Геннадий Кирейков. Об этой компании говорил Лукашенко

12.02.2021 16:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Задержан владелец магазинов «Грин» и ТЦ «Скала» Геннадий Кирейков. Об этой компании говорил Лукашенко
Геннадий Кирейков, фото Ольги Шукайло, Tut.by
Геннадий Кирейков — белорусский бизнесмен, основатель группы компаний «РАПА», которым принадлежат, в частности, сеть Green, известный ТЦ «Скала». Он же занимается строительством центра на месте Червенского рынка.

Как известно «Нашей Ниве», неделю назад Геннадий Кирейков был задержан в Минске, связи с ним нет. До этого бизнесмен был в Испании, а задержали Кирейкова буквально через несколько дней после его возвращения.

Бизнес Кирейков развивал вместе со своим братом Анатолием Кимом. Раньше они оба были Кимами, но по каким-то причинам Геннадий сменил фамилию. У братьев корейские корни.

Смысл претензий со стороны органов пока не ясен, знакомые Кирейкова говорят, что формально «что-то насчитали», неформально существуют слухи о политической причине ареста.

Сегодня Лукашенко упомянул обстоятельства, не называя слова «Грин», но отметил, что компанию «вырезают по его поручению».

«Не буду называть компанию — мы ее просто сейчас вырезаем (торговая). «Возьмите белорусский товар, продовольствие…» — «Вы «ябатьки». Белорусское? Вон отсюда!» Я говорю: проверьте, а что там — египетская картошка, польские яблоки, литовская продукция и так далее и тому подобное. Лично поручил своим людям пройти и посмотреть без чиновников. Скажите, как я должен относиться к такой компании, которой я (не лично) создал условия, чтобы она здесь работала? Ее в Беларуси не будет! Она у нас не дефицит!» — цитирует БЕЛТА заявление Александра Лукашенко.


В компании работает 4500 человек.
 
Теги: Минск
 
 
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