Задержан владелец магазинов «Грин» и ТЦ «Скала» Геннадий Кирейков. Об этой компании говорил Лукашенко

Источник материала: UDF

«Не буду называть компанию — мы ее просто сейчас вырезаем (торговая). «Возьмите белорусский товар, продовольствие…» — «Вы «ябатьки». Белорусское? Вон отсюда!» Я говорю: проверьте, а что там — египетская картошка, польские яблоки, литовская продукция и так далее и тому подобное. Лично поручил своим людям пройти и посмотреть без чиновников. Скажите, как я должен относиться к такой компании, которой я (не лично) создал условия, чтобы она здесь работала? Ее в Беларуси не будет! Она у нас не дефицит!» —БЕЛТА заявление