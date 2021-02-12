Минчанам к 14 февраля доставят клубнику, устрицы и и безалкогольное вино

Е-доставка будет развозить к 14 февраля клубнику, устрицы и яблоки с сердечками, а также безалкогольное вино. Такие заказы могут сделать влюбленные пары в Минске и пригороде.

Доставка деликатесов действует с 12 по 14 февраля. Из необычного – свежая клубника и яблоки с сердечками. К 14 февраля также привезли на самолете устрицы из региона Маренн-Олерон – их считают лучшими во Франции. Развозить будут в сетах по 12 штук с подарком – специальным ножом для устриц.

На e-dostavka.by также появилась специальная подборка подарков и сладостей к 14 февраля. Выбирать можно из сувениров, техники, товаров для дома, шоколада, конфет и безалкольного вина. Есть и подарочные наборы в крафтовой упаковке – в среднем по 30-40 рублей. Кондитеры также испекут праздничные торты, а в разделе “Шеф-онлайн” можно будет найти сразу готовые блюда для романтического ужина.

«Спрос на сеты для влюбленных в прошлом году превзошел все ожидания. Есть возможность сделать сюрприз второй половинке без лишних усилий и с бесплатной доставкой. Мы ожидаем еще больший интерес в этот раз, так как люди стараются реже ходить по магазинам в пандемию. Ставка сделана на все свежее: клубника, устрицы, яблоки с сердечками – все то, чего зимой не хватает в Минске и что хотелось бы получить прямо на дом без риска замерзнуть в такую суровую погоду», – пояснили в Е-доставке.

Партия деликатесов уже доступна покупателям e-dostavka.by. Правда, клубника, устрицы и яблоки с сердечками – пока только для минчан.