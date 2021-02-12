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В Гомеле утром пассажиры толкали автобус, чтобы попасть на работу
Источник материала: Хартия'97
В Гомеле утром пассажиры толкали автобус, чтобы попасть на работу
Видеофакт.
Чтобы добраться до работы вовремя, гомельчанам сегодня пришлось толкать автобус. Впрочем, удалось ли им сдвинуть транспорт, не известно. Спустя 40 минут ожидания девушка решила, что лучше воспользоваться услугами такси.
Как рассказала гомельчанка
Прогноз погоды на ближайшие дни отнюдь не свидетельствует об улучшении ситуации на дорогах. Снегопады затянутся до следующей недели.
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