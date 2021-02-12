Источник материала: Хартия'97

В Гомеле утром пассажиры толкали автобус, чтобы попасть на работу 12.02.2021, 16:21

Видеофакт.

Чтобы добраться до работы вовремя, гомельчанам сегодня пришлось толкать автобус. Впрочем, удалось ли им сдвинуть транспорт, не известно. Спустя 40 минут ожидания девушка решила, что лучше воспользоваться услугами такси.

Как рассказала гомельчанка «Сильным Новостям» , инцидент произошел сегодня утром возле ДК «Гомсельмаш». Увидев, что автобус не может выехать, пассажиры пришли на помощь. «Толкали 40 минут», — говорит девушка. Впрочем, этого времени оказалось недостаточно, автобус так и не продолжил движение, а некоторые гомельчане были вынуждены вызвать такси, чтобы, пусть и с опозданием, но все-таки попасть на работу.

Прогноз погоды на ближайшие дни отнюдь не свидетельствует об улучшении ситуации на дорогах. Снегопады затянутся до следующей недели.

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