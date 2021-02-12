ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Герасименя об открытом письме в адрес Лукашенко: Нужно было показать, что мы не сдаемся

12.02.2021 16:33 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Герасименя об открытом письме в адрес Лукашенко: Нужно было показать, что мы не сдаемся

1
  • 12.02.2021, 15:53
  • 1,865
Герасименя об открытом письме в адрес Лукашенко: Нужно было показать, что мы не сдаемся
Александра Герасименя

Мы до сих пор боремся за свои права.

Глава Фонда спортивной солидарности Александра Герасименя рассказала о том, что побудило ее написать открытое письмо Александру Лукашенко, сообщает «Еврорадио».

– Что заставило вас написать это письмо?

– Скорее это был порыв души. У меня был такой фидбэк: многие пытались сформулировать те мысли, которые были у них, сформировать позицию и изложить ее на бумаге, но как-то не получалось из-за всех этих событий. Сейчас, наверное, как раз настал тот период, когда нужно было написать это письмо. Нужно было показать, что мы не сдаемся, мы до сих пор боремся за свои права. И хотелось бы донести эти мысли до гражданина Лукашенко.

Я хотела писать это не на эмоциях. Хотела разложить свои мысли по полочкам. Чтобы это не было эмоциональным всплеском. Нет. Я все продумывала. Но все равно для написания подобного письма нужно творчество и вдохновение. Какое-то время не получалось, я пыталась какое-то время. Не совсем выходила. Потом в один день села, минут за 20 набросала основные тезисы и основные мысли, которые хотела изложить. Дальше был процесс корректировки, изменений и правок. Основа письма написалась примерно за минут 20, – сказала Герасименя.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко объяснил, почему государство должно контролировать медицину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by