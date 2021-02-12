Источник материала: Хартия'97

Герасименя об открытом письме в адрес Лукашенко: Нужно было показать, что мы не сдаемся 1 12.02.2021, 15:53

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Александра Герасименя

Мы до сих пор боремся за свои права.

Глава Фонда спортивной солидарности Александра Герасименя рассказала о том, что побудило ее написать открытое письмо Александру Лукашенко, сообщает «Еврорадио» .

– Что заставило вас написать это письмо?

– Скорее это был порыв души. У меня был такой фидбэк: многие пытались сформулировать те мысли, которые были у них, сформировать позицию и изложить ее на бумаге, но как-то не получалось из-за всех этих событий. Сейчас, наверное, как раз настал тот период, когда нужно было написать это письмо. Нужно было показать, что мы не сдаемся, мы до сих пор боремся за свои права. И хотелось бы донести эти мысли до гражданина Лукашенко.

Я хотела писать это не на эмоциях. Хотела разложить свои мысли по полочкам. Чтобы это не было эмоциональным всплеском. Нет. Я все продумывала. Но все равно для написания подобного письма нужно творчество и вдохновение. Какое-то время не получалось, я пыталась какое-то время. Не совсем выходила. Потом в один день села, минут за 20 набросала основные тезисы и основные мысли, которые хотела изложить. Дальше был процесс корректировки, изменений и правок. Основа письма написалась примерно за минут 20, – сказала Герасименя.

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