Источник материала: Хартия'97

Focus: Трамп стоит на распутье 3 12.02.2021, 15:28

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Дональд Трамп

Пять вариантов развития событий для бывшего президента США.

"100 дней прошло с тех пор, как Дональд Трамп проиграл на президентских выборах. Однако яростные сторонники и большое влияние в американской политике у него все еще есть. Теперь он стоит на распутье: он может стать влиятельным серым кардиналом консерваторов - или отправиться в тюрьму", - пишет немецкий журнал Focus (перевод — inopressa.ru ).

"Обычно все бывшие президенты занимаются одним и тем же: они собирают пожертвования для своей партии, выступают на торжествах по поводу окончания школы и пишут мемуары. Но так как 4-летнее президентство Трампа было далеким от обычного, таким же, вероятно, будет и его будущее. Останется ли он в заголовках газет? Останется ли в политике?", - задается вопросами журналистка Лиза Рокар, представляя пять возможных сценариев будущего Дональда Трампа.

1) Обвинительное заключение в Сенате: республиканцы захотят избавиться от Дональда Трампа

"На некоторые сценарии будущего Дональд Трамп не может повлиять. Недавно в отношении него начался процесс второго импичмента, и демократы хотят обязательно воспрепятствовать тому, чтобы он снова смог выдвинуть свою кандидатуру на политическую должность".

"Но и в его собственной партии, среди республиканцев, есть те, кто хотят избавиться от него, чтобы реабилитировать свою партию. Ведь, согласно одному из новых опросов, большинство американцев хотели бы, чтобы Трампа осудили за подстрекательство к штурму Капитолия в январе. А среди опрошенных есть и республиканцы, - отмечает издание. - (...) Пока идет процесс, остается шанс на то, что республиканцы все-таки захотят избавиться от своего экс-президента".

2) Обвинения и преступления: Трамп отправится в тюрьму

"Еще одна участь, на которую не может повлиять 74-летний Трамп, зависит от уголовного преследования в отношении него. В ближайшее время может быть подано множество исков против него или его компаний. Правоохранительные органы по всей стране, министерство юстиции, генеральная прокуратура в Нью-Йорке - повсюду сейчас изучаются обвинения в отношении Трампа и его семьи".

Юридические разборки могут не только причинить ущерб его репутации, но и повлечь за собой тюремный срок, указывает Focus. "Уже сейчас известно о различных обвинениях в связи с уклонением от уплаты налогов, мошенничеством и отмыванием денег. Наказания за эти преступления в США велики, а после бесславного окончания президентства Трамп может лишиться своего бонуса как важной персоны".

"Хотя и следует предполагать, что сторонники девиза Трампа "Сделаем Америку великой снова" по-прежнему будут поддерживать его и Трамп будет выдавать себя за своего рода политзаключенного, его действительная возможность заниматься политикой, будучи в тюрьме, будет ограниченной", - говорится в статье.

3) Побег из США в связи с уголовным преследованием

В случае, если обвинения в отношении него ужесточатся, Трамп может бежать за границу, полагает автор статьи. "В то время как в Европе его наверняка не приняло бы ни одно государство, в других странах ситуация выглядит лучше: Трамп всегда подчеркивал свои хорошие отношения с Владимиром Путиным, и поэтому Россия вполне могла бы взять его под защиту. Также, если верить оценке Брукингского института, Трампа могла бы принять Саудовская Аравия или Израиль".

"Но для Трампа в этом есть и сложность: его днем и ночью стережет разведслужба - и это, вероятно, значительно усложнит побег", - указывает Focus.

4) Дональд Трамп, серый кардинал Республиканской партии

"(...)За последние пять лет Трамп создал вокруг себя культ личности, и теперь за ним стоит могущественное движение MAGA ("Сделаем Америку великой снова"): люди, сделавшие его президентом, безусловно верившие в его небылицы в прошлом и доказавшие во время штурма Капитолия 6 января, что во имя Трампа они готовы на многое".

"Сколько власти будет у них после президентства Трампа, могут показать промежуточные выборы через два года и праймериз в преддверии президентских выборов 2024 года. У Дональда Трампа и тогда может оказаться достаточно влияния, чтобы направить голоса сторонников движения MAGA в пользу выбранного им кандидата - или даже самого себя, если он снова выдвинет свою кандидатуру".

5) Экс-президент учредит новую "Патриотическую партию"

"Как сообщало издание The Wall Street Journal, в свои последние дни пребывания в должности президента Дональд Трамп обсуждал учреждение новой партии под названием "Патриотическая партия". И, согласно опросу Hill-HarrisX, две трети республиканских избирателей были бы готовы вступить в эту партию".

"Новая партия Трампа переманила бы избирателей у республиканцев. (...) Впрочем, для демократов было бы желанным сценарием, если бы консерваторы вступили в междоусобицу. (...) Ведь крыло Трампа, возможно, не настолько велико, чтобы действительно получить шансы на политическую должность - но, вероятно, достаточно велико, чтобы разгромить шансы республиканцев на выборах", - заключает Focus.

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