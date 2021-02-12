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«Уральские авиалинии» перенесли открытие рейса Екатеринбург — Минск
Источник материала: Партизан
Пресс-службы «Уральских авиалиний» опубликовала информацию о том, что авиакомпания переносит начало полетов из Екатеринбурга в Минск на 4 марта. Ранее запуск планировали на 11 февраля.
Такое решение было принято из-за недостаточного спроса на направление у пассажиров. Этот маршрут «Уральские авиалинии» ранее не обслуживали.
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Пресс-службы «Уральских авиалиний» опубликовала информацию о том, что авиакомпания переносит начало полетов из Екатеринбурга в Минск на 4 марта. Ранее запуск...
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