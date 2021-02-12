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«Серьезные опасения по поводу ее безопасности» — В ЕС потребовали остановить БелАЭС. В Европарламенте приняли резолюцию

12.02.2021 16:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

АЭС начала вырабатывать электроэнергию без полного выполнения рекомендаций, сделанных в ходе экспертной оценки ЕС и МАГАТЭ, считают евродепутаты.


Фото с сайта telegraf.by

Европарламент потребовал приостановить запуск Белорусской АЭС. Голосование по соответствующей резолюции состоялось на пленарной сессии ЕП в Брюсселе в четверг, 11 февраля.

За документ выступили 642 депутата, 29 – проголосовали против, еще 21 человек воздержался.

«Депутаты Европарламента требуют приостановить запуск Белорусской атомной электростанции в Островце из-за серьезных опасений по поводу ее безопасности», – говорится в резолюции, которая носит рекомендательный характер.

Евродепутаты подчеркнули, что АЭС начала вырабатывать электроэнергию без полного выполнения рекомендаций, сделанных в ходе экспертной оценки ЕС и МАГАТЭ.

Ранее сообщалось, что в Беларуси экстренно отключили энергоблок АЭС после срабатывания системы защиты генератора. Также СМИ сообщали, что на Белорусской АЭС происходили взрывы трансформаторов. В результате на станции пришлось остановить турбину.
 
 
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АЭС начала вырабатывать электроэнергию без полного выполнения рекомендаций, сделанных в ходе экспертной оценки ЕС и МАГАТЭ, считают евродепутаты.
 
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