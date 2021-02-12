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«Серьезные опасения по поводу ее безопасности» — В ЕС потребовали остановить БелАЭС. В Европарламенте приняли резолюцию
Источник материала: Партизан
АЭС начала вырабатывать электроэнергию без полного выполнения рекомендаций, сделанных в ходе экспертной оценки ЕС и МАГАТЭ, считают евродепутаты.
Фото с сайта telegraf.by
Европарламент потребовал приостановить запуск Белорусской АЭС. Голосование по соответствующей резолюции состоялось на пленарной сессии ЕП в Брюсселе в четверг, 11 февраля.
За документ выступили 642 депутата, 29 – проголосовали против, еще 21 человек воздержался.
«Депутаты Европарламента требуют приостановить запуск Белорусской атомной электростанции в Островце из-за серьезных опасений по поводу ее безопасности», – говорится в резолюции, которая носит рекомендательный характер.
Евродепутаты подчеркнули, что АЭС начала вырабатывать электроэнергию без полного выполнения рекомендаций, сделанных в ходе экспертной оценки ЕС и МАГАТЭ.
Ранее сообщалось, что в Беларуси экстренно отключили энергоблок АЭС после срабатывания системы защиты генератора. Также СМИ сообщали, что на Белорусской АЭС происходили взрывы трансформаторов. В результате на станции пришлось остановить турбину.
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«Серьезные опасения по поводу ее безопасности» — В ЕС потребовали остановить БелАЭС. В Европарламенте приняли резолюцию
АЭС начала вырабатывать электроэнергию без полного выполнения рекомендаций, сделанных в ходе экспертной оценки ЕС и МАГАТЭ, считают евродепутаты.
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