«Серьезные опасения по поводу ее безопасности» — В ЕС потребовали остановить БелАЭС. В Европарламенте приняли резолюцию





Фото с сайта telegraf.by





Европарламент потребовал приостановить запуск Белорусской АЭС. Голосование по соответствующей резолюции состоялось на пленарной сессии ЕП в Брюсселе в четверг, 11 февраля.





За документ выступили 642 депутата, 29 – проголосовали против, еще 21 человек воздержался.





«Депутаты Европарламента требуют приостановить запуск Белорусской атомной электростанции в Островце из-за серьезных опасений по поводу ее безопасности», – говорится в резолюции, которая носит рекомендательный характер.





Евродепутаты подчеркнули, что АЭС начала вырабатывать электроэнергию без полного выполнения рекомендаций, сделанных в ходе экспертной оценки ЕС и МАГАТЭ.





Ранее сообщалось, что в Беларуси экстренно отключили энергоблок АЭС после срабатывания системы защиты генератора. Также СМИ сообщали, что на Белорусской АЭС происходили взрывы трансформаторов. В результате на станции пришлось остановить турбину.