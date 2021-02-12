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«Наша нива»: задержан владелец Green Геннадий Кирейков

12.02.2021 16:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По данным «Нашей Нивы», правоохранительные органы задержали основателя сети Green Геннадия Кирейкова. Ранее в компании «ГРИНрозница» была начата плановая проверка со стороны Комитета госконтроля.

«Наша нива»: задержан владелец Green Геннадий Кирейков
Была информация, что офис компании посетили сотрудники финансовой милиции (ДФР), но в КГК это комментировать не стали.

Сегодня на Всебелорусском народном собрании Александр Лукашенко заявил:

"Нашим бизнесменам, чтобы долго не рассуждать, посоветую: если заработали много, много помогите. Если заработали мало, никто с вас не сорвет и не спросит. Не буду называть компанию, которую мы просто сейчас вырезаем. Торговая".

ООО «ГРИНрозница» относится к группе РАПА, которая, помимо сети Green, также владеет торговой недвижимостью. Некоторые объекты перешли от бизнес-империи Юрия Чижа (ProStore).
 
 
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По данным «Нашей Нивы», правоохранительные органы задержали основателя сети Green Геннадия Кирейкова. Ранее в компании «ГРИНрозница» была начата плановая проверка...
 
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