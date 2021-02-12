ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Павел Латушко предлагает провести Цифровой референдум

12.02.2021 16:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Как известно, бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол, экс-министр культуры, затем занимавший должность директора Национального академического театра имени Я.Купалы Павел Латушко теперь принимает активное участие в деятельности белорусских оппозиционных структур за рубежом.

Павел Латушко предлагает провести Цифровой референдум
Фото из открытого источника
В частности, он, находясь в Варшаве, возглавляет Народное антикризисное управление (НАУ). На днях он озвучил так называемый «План белорусского освобождения», который содержит несколько ключевых моментов. Но самое неожиданное, что команда Латушко обратилась к обществу с идеей проведения Цифрового референдума.

В заявлении Народного антикризисного управления говорится: «Одновременно с давлением по всем направлениям мы предлагаем провести Цифровой референдум. Мы хотим, чтобы белорусы смогли выразить волю народа так, чтобы режим не смог ее скрыть или украсть. Когда мы получим достаточно голосов на Цифровом референдуме – это будет мощный сигнал для режима Лукашенко: или проведение республиканского референдума с независимым составом ЦИК, или активное гражданское сопротивление режиму как адекватный ответ на преступное удержание власти силовыми методами».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как известно, бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол, экс-министр культуры, затем занимавший должность директора Национального академического театра имени...
 
Новости дня
Новости разные
 
Заявления Лаврова о разрыве отношений с ЕС обрушили российский рубль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by