Шахтер Юрий Корзун получил очередные 15 суток ареста

Источник материала: Tut.by

Шахтеру Юрию Корзуну, задержанному утром 11 февраля, дали 15 суток административного ареста. Причина — участие в массовом мероприятии. Об этом FINANCE.TUT.BY рассказала его жена Екатерина.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ранее Екатерина рассказывала, что 11 февраля в 6.50 утра Юрий Корзун вышел греть машину, чтобы съездить на заправку и отвезти ребенка в школу, но не вернулся.

— Его машина стояла, его самого не было, а на парковке были следы легкового автомобиля, который развернулся и уехал. Поэтому я решила, что-либо его задержали, либо он уехал на такси, чтобы заправить канистру, если у него совсем не было бензина. Подождала, как обычно, три часа, по истечении трех часов обратилась в РОВД, — говорила Екатерина.

В РОВД ей сообщили, что супруг находится в ИВС по ч.1 ст. 23.34 КоАП. Ранее Юрий Корзун уже отбывал административный арест из-за участия в несанкционированном массовом мероприятии (чаепитии в парке). Однако после отбывания этих 15 суток он не вышел на свободу, ему дали еще 15 суток .

В сентябре 2020 года Юрий Корзун приковал себя к горнодобывающему оборудованию и отказался выходить на поверхность в знак протеста. После этого он присоединился к стачке.