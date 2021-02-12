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Шахтер Юрий Корзун получил очередные 15 суток ареста
Источник материала: Tut.by
Шахтеру Юрию Корзуну,
Ранее Екатерина рассказывала, что 11 февраля в 6.50 утра Юрий Корзун вышел греть машину, чтобы съездить на заправку и отвезти ребенка в школу, но не вернулся.
— Его машина стояла, его самого не было, а на парковке были следы легкового автомобиля, который развернулся и уехал. Поэтому я решила, что-либо его задержали, либо он уехал на такси, чтобы заправить канистру, если у него совсем не было бензина. Подождала, как обычно, три часа, по истечении трех часов обратилась в РОВД, — говорила Екатерина.
В РОВД ей сообщили, что супруг находится в ИВС по ч.1 ст. 23.34 КоАП. Ранее Юрий Корзун уже
В сентябре 2020 года Юрий Корзун
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