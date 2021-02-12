В России задержали участника стачкома «Беларуськалий». Рассказываем, что с ним сейчас происходит

Источник материала: Tut.by

В конце декабря в санкт-петербургском аэропорту «Пулково» задержали участника стачки «Беларуськалия» Андрея Прилуцкого. В Беларуси его обвиняют по ст. 364 УК (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) из-за событий 9 августа. По словам адвоката Андрея Федоркова, Прилуцкий подал ходатайство в миграционную службу о признании его беженцем, а российский правозащитный центр «Мемориал» уже признал его политзаключенным. Пока это ходатайство рассматривается, Андрей Прилуцкий находится под стражей в петербургском СИЗО № 1, также известном как «Кресты».



Андрей Прилуцкий. Фото: стачком «Беларуськалия»

«Перестал выходить на связь, и мы поняли, что он скрывается»

Андрей Прилуцкий, электрослесарь участка подъема 1-го рудоуправления «Беларуськалия», был задержан в Солигорске вечером 9 августа 2020 года. Его знакомый рассказывает, что Андрей Прилуцкий — «человек семейный, трое детей», и в тот вечер шел забирать сына из сада.

— Площадь была оцеплена, и его туда не пропустили. Андрей присел на лавку, читал книгу, рядом с ним был его коллега Александр Каратченя. Еще там были силовики без опознавательных знаков, просто в черной форме. Когда к какому-то человеку возникла претензия, Каратченя задал вопрос, зачем его задерживают. Ему тоже начали предъявлять какие-то претензии, он одного силовика оттолкнул. После этого Каратченю взяли вчетвером на руки и куда-то понесли. В этот момент Андрей не выдержал, решил защитить коллегу, схватил начальника РОВД и повалил его на лавку, — рассказывает его знакомый.

Вся эта потасовка попала на видео.

После этого Андре Прилуцкого задержали и дали ему 15 суток административного ареста, из которых он, продолжает его знакомый, отсидел половину. Потом его отпустили, потому что «в Солигорске началось хорошее движение, и всех заключенных отпустили». Через несколько месяцев правоохранительные органы вновь заинтересовались Андреем Прилуцким.

— Ему сказали, что в отношении него возбуждено уголовное дело, потом опять вызвали и дали подписку о невыезде. После этого Андрей перестал выходить на связь, и мы поняли, что он скрывается. Потом стало известно, что его задержали в Питере в аэропорту. Видимо, хотел ехать дальше, — предполагает знакомый.

На прошлой неделе в Солигорском районном суде начался суд по делу второго участника этой стычки Александра Каратчени. Его судят по ч. 2 ст. 363 УК («Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок»), ему грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.

«В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев вынесли заключение, что он соответствует всем критериям беженца»

Адвокат Андрей Федорков говорит, что требование о выдаче Андрея Прилуцкого поступило в конце января. До этого «теплилась слабая надежда, что белорусские власти его не пришлют».

— Ситуация на данный момент следующая: на прошлой неделе Прилуцкому продлили срок содержания под стражей по 28 июня 2021 года. Заседание состоялось в Колпинском районном суде Санкт-Петербурга по месту его содержания в следственном изоляторе. По российскому уголовному кодексу та статья, которая вменяется ему в Беларуси, относится к категории преступлений средней тяжести. По таким делам человека можно держать под стражей не более 6 месяцев, — комментирует Андрей Федорков.

Ходатайство о переводе Андрея Прилуцкого под домашний арест было отклонено несмотря на то, что представили белорусской диаспоры в Санкт-Петербурге готовы были предоставить ему квартиру для проживания.

— Суд мотивировал это тем, что не усматривает оснований для изменения меры пресечения, поскольку другая мера пресечения не будет способствовать исполнению обязательств, принятых на себя Россией в сфере международно-правового сотрудничества. Это довольно стандартная практика. Исходя из существующей практики шансов на то, что суд пошел бы навстречу, особо не было, — говорит Андрей Федорков. — Но апелляционную жалобу на продление срока содержания под стражей мы подали.

Также Андрей Прилуцкий подал ходатайство о признании его беженцем в управление по вопросам миграции ГУ МВД по Санкт-Петербургу. По словам адвоката, миграционная служба истребовала из прокуратуры материалы его дела, сейчас оно находится на рассмотрении.

— На этой неделе в миграционную службу поступило письмо из представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Российской Федерации, куда мы сообщили о данном факте. Там вынесли заключение о том, что Прилуцкий действительно соответствует всем критериям беженца, и, исходя из отчетов, существующих в органах системы ООН и правозащитных организаций, в случае его выдачи на территорию Республики Беларусь есть обоснованный риск, что он может подвергнуться пыткам либо иному жестокому обращению. Кроме того, правозащитный центр «Мемориал» признал его политическим заключенным. Думаю, что в ближайшее время аналогичное заключение будет и от других авторитетных международных правозащитных организаций, — говорит Андрей Федорков. — Мы рассчитываем на то, что будет дана справедливая оценка всем доводам о политическом характере его уголовного дела как в рамках рассмотрения требования о выдаче, так и в рамках процедуры предоставления политического убежища. Проблема пока в том, что после всех августовских событий и широкомасштабных репрессий, которые развернулись в Беларуси, решения по таким делам еще не выносились.

Адвокат подчеркивает, что пока не будет принято решение о предоставлении убежища, выдать Андрея Прилуцкого в Беларусь нельзя по закону.

— Более того, если ему будет отказано в убежище, есть возможность обжалования этой процедуры в судебном порядке. До тех пор, пока решения не вступят в законную силу, выдать его не могут. Также мы готовимся к тому, что при отказе придется задействовать механизм Европейского суда по правам человека, — резюмирует Андрей Федорков.

«Письма доходят за 4−5 дней, читаем их всей семьей»

Жена Андрея Прилуцкого Инна рассказывает, что регулярно переписывается с мужем. В своих письмах он рассказывает в том числе об условиях содержания в «Крестах».

— Кормят хорошо, тем более, муж непривередливый. Утром каша, не уточнял, какая, в обед — мясной суп и макароны с мясом, вечером — овощи или картошка с рыбой или рыбной котлетой, иногда бывает жареный хлеб с чесноком. В камере есть чай, кофе, конфеты, печенье, хлеб, майонез. Пишет, что готовят хорошо. Еще там есть магазин, не знаю, что он из себя представляет, но там можно заказать необходимое. У супруга есть счет, плюс питерская диаспора помогает передачами, — рассказывает Инна.

На конец января — начало февраля в одной камере с Андреем Прилуцким было два человека — таджик и непалец.

— В камере есть горячая вода, раз в неделю водят в душ, на прогулки — регулярно, раз в день. Муж много читает, здоровье поддерживает тренировками. В окно видна церковь, а еще слышно, как поют суры. Видимо, рядом есть и мечеть. Но отношение муж не жалуется, говорит, что ему все сочувствуют. Пишет, чтобы я не падала духом.

С перепиской, по словам Инны, проблем нет. На все ее письма приходят ответы, правда, бывает, не в хронологическом порядке.

— Иногда доходят за 4−5 дней, но бывает около 10. Мы письма читаем всей семьей. Супруг сожалеет, что не может оказать мне сейчас помощь в воспитании сыновей, но в письмах дает им наставления, — говорит Инна.