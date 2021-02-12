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Белорусские биатлонисты выступают в спринте на ЧМ. Онлайн гонки

12.02.2021 16:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чемпионат мира по биатлону в Словении продолжится сегодня мужской спринтерской гонкой на 10 километров.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Нашу команду сегодня представят Сергей Бочарников (№36), Антон Смольский (№66), Дмитрий Лазовский (№92), Максим Воробей (№103).

Главные фавориты получили следующие номера: Лукас Хофер (№2), Мартин Понсилуома (№6), Стурла Хольм Лагрейд (№9), Александр Логинов (№12), Тарьей Бё (№13), Кентен Фийон Майе (№16), Арндт Пайффер (№18), Яков Фак (№23), Себастьян Самуэльссон (№26), Йоханнес Бё (№28), Эмильен Жаклен (№33), Эрик Лессер (№41), Дмитро Пидручный (№46), Йоханнес Дале (№59), Симон Дестье (№62).

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

 
 
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Чемпионат мира по биатлону в Словении продолжится сегодня мужской спринтерской гонкой на 10 километров.
 
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