Тест для мужчин, который поможет определить, все ли в порядке с тестостероном

Источник материала: Tut.by

HEALTH.TUT.BY писал о том, какие изменения могут указывать на низкий уровень тестостерона у мужчин. Поступило много вопросов: а как проверить уровень гормона? Врач-уролог Александр Баценко предложил один из самых простых способов — опросник по шкале оценки снижения уровня андрогенов (по Мorley). Десять вопросов помогают выявить признаки наличия дефицита тестостерона.

Внимание: результат этого теста не является диагнозом. Если вас беспокоит состояние здоровья, обязательно обратитесь за консультацией к врачу.