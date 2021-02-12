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Тест для мужчин, который поможет определить, все ли в порядке с тестостероном

12.02.2021 16:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

HEALTH.TUT.BY писал о том, какие изменения могут указывать на низкий уровень тестостерона у мужчин. Поступило много вопросов: а как проверить уровень гормона? Врач-уролог Александр Баценко предложил один из самых простых способов — опросник по шкале оценки снижения уровня андрогенов (по Мorley). Десять вопросов помогают выявить признаки наличия дефицита тестостерона.

Внимание: результат этого теста не является диагнозом. Если вас беспокоит состояние здоровья, обязательно обратитесь за консультацией к врачу.

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HEALTH.TUT.BY писал о том, какие изменения могут указывать на низкий уровень тестостерона у мужчин. Поступило много вопросов: а как проверить уровень гормона? Врач-уролог...
 
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