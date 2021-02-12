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Вынесен приговор еще одной журналистке – Надежду Калинину оштрафовали

12.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Журналистку TUT.BY суд признал виновной по двум административным статьям и назначил наказание в виде штрафа в 80 базовых величин.

Это 1450 рублей по статье 23.34 и 870 рублей по статье 23.4, сообщает TUT.BY. Немного о «всестороннем» изучении вопроса судьей на суде над Надей Калининой.

Вынесен приговор еще одной журналистке – Надежду Калинину оштрафовали

Она подавала письменные ходатайства: установить личность и вызвать в суд контролеров-охранников, которые отказались пропускать ее на собрание. Но суд посчитал, что «оснований для вызова сотрудников дома культуры не усматривается». Как и для экспертизы видеозаписи из дома культуры на предмет непрерывности и признаков монтажа.

Адвокат журналистки Валерий Зинкевич подал в «Минсктранс» адвокатский запрос, чтобы предоставить с автобусных и троллейбусных маршрутов записи с регистраторов, которые, по его мнению, могут доказать невиновность Надежды Калининой.

По словам защитника, накануне он получил звонки от двух директоров автопарков. Они подтвердили, что такие записи есть, в ближайшее время их передадут в «Минсктранс». Поэтому адвокат попросил суд дождаться этих видео. Однако адвокатский запрос, в котором перечислены контакты сотрудников, с которыми общался адвокат, судья посчитала недостаточным — и отклонила это ходатайство.

Напомним, Надежду задержали 29 января, когда она пыталась попасть на съезд делегатов Всебелорусского народного собрания по Минску, и вменили две статьи — 23.34 и 23.4 КоАП. Почти трое суток Надежда провела в ИВС на Окрестина — в переполненной камере без теплых вещей и средств гигиены. 1 февраля над ней начался суд, в котором объявили перерыв.

 
Теги: Минск
 
 
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Журналистку TUT.BY суд признал виновной по двум административным статьям и назначил наказание в виде штрафа в 80 базовых величин.
 
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