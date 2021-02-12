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«Это правильно. Нужно доработать тот закон, который есть, понимая, что он нам будет нужен, и после Конституции мы будем многие законы дорабатывать. Давайте сейчас это сделаем и проведем перерегистрацию партий, — сказал Александр Лукашенко. — А людей предупредите, чтобы они думали, прежде чем вступать в какую-то политическую организацию».

«Надо просто заняться партийным строительством, и когда мы увидим, что в результате этого процесса (он может быстрым быть, может быть очень длительным), когда люди поймут, что партия Олега Гайдукевича отличается от партии Алексея Камая, тогда можно людям предлагать голосование по партийным спискам», — сказал Лукашенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «А людей предупредите, чтобы они думали, прежде чем вступать». Лукашенко поручил провести перерегистрацию партий Соответствующая задача была поставлена Минюсту.

Соответствующая задача была поставлена Министерству юстиции.В то же время на ВНС звучали мнения, что партиям пока рано предоставлять возможность избираться в парламент по партийным спискам.Важно не разделить граждан проведением подобных реформ, подчеркнул Александр Лукашенко.