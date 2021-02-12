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«А людей предупредите, чтобы они думали, прежде чем вступать». Лукашенко поручил провести перерегистрацию партий

12.02.2021 17:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«А людей предупредите, чтобы они думали, прежде чем вступать». Лукашенко поручил провести перерегистрацию партий
Фото: БЕЛТА
Об этом Лукашенко заявил, выступая с заключительным словом к участникам ВНС, пишет БЕЛТА.

Соответствующая задача была поставлена Министерству юстиции.

«Это правильно. Нужно доработать тот закон, который есть, понимая, что он нам будет нужен, и после Конституции мы будем многие законы дорабатывать. Давайте сейчас это сделаем и проведем перерегистрацию партий, — сказал Александр Лукашенко. — А людей предупредите, чтобы они думали, прежде чем вступать в какую-то политическую организацию».


В то же время на ВНС звучали мнения, что партиям пока рано предоставлять возможность избираться в парламент по партийным спискам.

«Надо просто заняться партийным строительством, и когда мы увидим, что в результате этого процесса (он может быстрым быть, может быть очень длительным), когда люди поймут, что партия Олега Гайдукевича отличается от партии Алексея Камая, тогда можно людям предлагать голосование по партийным спискам», — сказал Лукашенко.


Важно не разделить граждан проведением подобных реформ, подчеркнул Александр Лукашенко.
 
 
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