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Валерий Карбалевич. Фото: Белсат

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Мы давно не слышали такой ненависти из уст Лукашенко» Лукашенко назвал бизнесменов «негодяями» и пообещал, что их будут душить.

Однако после этого выступления слово неожиданно взял Лукашенко. Мы давно не слышали из его уст такой ненависти к частному сектору, к богатым в целом. Это было так в 90-е, когда Лукашенко называл бизнесменов «вшивыми блохами». Теперь его возмущает то, что бизнесмены зарабатывают больше, чем их работники.Лукашенко назвал бизнесменов «негодяями», пообещал, что их будут душить, а ИПэшников «приведут в сознание». Никакого равноправия между государственным и негосударственным секторами не будет. Частные компании будут «вырезать». «Пусть лучше уезжают, чем тут перевернут страну», - сказал Лукашенко.Откуда вдруг такой взрыв ненависти к частному бизнесу? По его намёкам стало ясно, что причина здесь чисто политическая. Во время острого кризиса прошлого года бизнес не поддержал Лукашенко. Вот и вся причина. И Лукашенко руководствуется принципом: «Кто не с нами, тот против нас». Все нелояльное к нему в стране должно быть уничтожено.Сложилась ситуация, когда выживание существующего режима и развитие частного бизнеса оказались в жестком противостоянии друг к другу. Кто-то в этом противостоянии должен уступить.