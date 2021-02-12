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Лукашенко: Самый высокий рейтинг доверия президенту – в Минске
12.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сегодня второй день работы форума национального диалога – Всебелорусского народного собрания. Оно проходит традиционно раз в пять лет. Накануне форум открыл президент Александр Лукашенко. Затем слово перешло к участникам. Сегодня – день дискуссий. О чем говорят в стенах Дворца Республики, расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
Сегодняшний диалог можно назвать действительно народным. В зале – представители разных возрастов и профессий. У них есть возможность обратиться к президенту и правительству. Темы звучат абсолютно разные – это трудоустройство, молодежная политика, реформы в системах образования и здравоохранения, развитие сельского хозяйства и промышленности. Но пока о бизнесе на форуме говорят больше всего.
Интересуют вопросы лицензирования, налоги. Александр Лукашенко заметил, что бизнесу сегодня нужны инициативные люди, которые будут работать в интересах государства, а не скрывать свои доходы и не выплачивать зарплаты в конвертах.
Обращаясь к противникам власти,
Диалог и дискуссия продолжаются. После того как все желающие делегаты выступят, заработает открытый микрофон. Затем президент выступит с заключительным словом. По итогам форума будет принята резолюция. Она станет ориентиром для парламентариев и правительства на ближайшие пять лет.
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Сегодня проходит второй день работы форума национального диалога – Всебелорусского народного собрания.
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