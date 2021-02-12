Лукашенко: Самый высокий рейтинг доверия президенту – в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня второй день работы форума национального диалога – Всебелорусского народного собрания. Оно проходит традиционно раз в пять лет. Накануне форум открыл президент Александр Лукашенко. Затем слово перешло к участникам. Сегодня – день дискуссий. О чем говорят в стенах Дворца Республики, расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Сегодняшний диалог можно назвать действительно народным. В зале – представители разных возрастов и профессий. У них есть возможность обратиться к президенту и правительству. Темы звучат абсолютно разные – это трудоустройство, молодежная политика, реформы в системах образования и здравоохранения, развитие сельского хозяйства и промышленности. Но пока о бизнесе на форуме говорят больше всего.

Интересуют вопросы лицензирования, налоги. Александр Лукашенко заметил, что бизнесу сегодня нужны инициативные люди, которые будут работать в интересах государства, а не скрывать свои доходы и не выплачивать зарплаты в конвертах.

«Поручено Комитету госконтроля подключить специалистов со всех ведомств и выкорчевать, железно выкорчевать эту практику. Вы прячете в конверт эти несчастные деньги, чтобы не заплатить какую-то сумму от зарплаты. Сколько там – 30-40%? Так вы же это своим родителям платите», – подчеркнул президент.

Обращаясь к противникам власти, Александр Лукашенко напомнил , что в любых ситуациях нужно учитывать мнение народа, а не отдельных групп людей, которые выходят с протестами на улицы. Президент привел данные социологического исследования, которое провели накануне форума.

«После этих протестов рейтинг президента по доверию в Минске больше, чем где-нибудь. Почему? Люди хлебнули этого. Они увидели. Они увидели, что происходит. Что происходит на улицах. А нет, мы этого не хотим. Хотим, чтобы было, как до выборов. Мы хотим вернуться в ту Беларусь. Я сказал: «Мы в ту Беларусь не вернемся, мы сделаем ее лучше». Но это мы с вами должны сделать. И мы впереди должны пойти. И вы, 2 500 человек!» – поделился Лукашенко.

Диалог и дискуссия продолжаются. После того как все желающие делегаты выступят, заработает открытый микрофон. Затем президент выступит с заключительным словом. По итогам форума будет принята резолюция. Она станет ориентиром для парламентариев и правительства на ближайшие пять лет.