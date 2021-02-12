Откровения от Александра: Лукашенко призвал отказаться от смартфонов, потому что через них следят американцы

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"Я не говорю о двенадцатых смартфонах и айфонах, ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту американцы вас отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам. Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю", - заявил Лукашенко на Всебелорусском народном собрании,interfax.by