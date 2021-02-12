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Откровения от Александра: Лукашенко призвал отказаться от смартфонов, потому что через них следят американцы

12.02.2021 17:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал отказаться от смартфонов и заявил, что умные люди ищут кнопочные телефоны.


фото: ruinformer.com

"Я не говорю о двенадцатых смартфонах и айфонах, ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту американцы вас отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам. Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю", - заявил Лукашенко на Всебелорусском народном собрании, пишет interfax.by
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал отказаться от смартфонов и заявил, что умные люди ищут кнопочные телефоны.
 
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