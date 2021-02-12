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Директора полоцкой школы, который просил Кочанову про новые выборы, уволили

12.02.2021 17:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Полоцке уволили директора СШ №10 Сергея Страчко. В комментарии TUT.by мужчина сообщил, что за месяц ему начислили четыре нарушения.



Сергей Страчко / facebook.com

"Уволен по статье за четыре дисциплинарные взыскания с 5 января до 6 февраля этого года", — сказал Страчко и отказался от дальнейших комментариев, передает Еврорадио.

В августе 2020-го мужчина записал видеообращение к педагогам страны и председателя Совета Республики Натальи Кочановой — уроженки Полоцка. Он потребовал провести пересчет голосов и провести новые президентские выборы.

Учителям он напоминал, что на них лежит большая ответственность за события в стране. Страчко просил коллег написать коллективное обращение в прокуратуру, чтобы привлечь к ответственности тех, кто отдавал преступные приказы. Кроме того, он призвал учителей написать обращение с требованием провести пересчет голосов.
 
 
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В Полоцке уволили директора СШ №10 Сергея Страчко. В комментарии TUT.by мужчина сообщил, что за месяц ему начислили четыре нарушения.
 
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