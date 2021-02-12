Лукашенко потребовал немедленно разобраться с проблемами санатория Belorus в Друскининкае

цитирует interfax.by "Я попрошу правительство немедленно вернуться к этой проблеме и решить ее, приняв соответствующее решение. Или вносите на рассмотрение президента", - заявил Лукашенко на Всебелорусском народном собрании в пятницу,interfax.by





Счета санатория были заморожены из-за санкций ЕС. Под них попало и госучреждение "Главное хозяйственное управление" управления делами президента Республики Беларусь. Ему, по данным Реестрового центра, принадлежит санаторий Belorus.





"Мы не должны бросить людей, которые там работают.

У нас достаточно рычагов, мы должны их использовать, мы должны защищать своих людей", - добавил Лукашенко.











