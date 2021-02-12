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Лукашенко потребовал немедленно разобраться с проблемами санатория Belorus в Друскининкае

12.02.2021 17:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко поручил правительству немедленно разобраться с проблемами санатория Belorus ("Беларусь") в Друскининкае.

"Я попрошу правительство немедленно вернуться к этой проблеме и решить ее, приняв соответствующее решение. Или вносите на рассмотрение президента", - заявил Лукашенко на Всебелорусском народном собрании в пятницу, цитирует interfax.by

Счета санатория были заморожены из-за санкций ЕС. Под них попало и госучреждение "Главное хозяйственное управление" управления делами президента Республики Беларусь. Ему, по данным Реестрового центра, принадлежит санаторий Belorus. 

"Мы не должны бросить людей, которые там работают. 
У нас достаточно рычагов, мы должны их использовать, мы должны защищать своих людей", - добавил Лукашенко. 
 
 
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Лукашенко поручил правительству немедленно разобраться с проблемами санатория Belorus ("Беларусь") в Друскининкае.
 
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