Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Отсылает Беларусь в прошлое": Романчук о докладе Головченко на ВНС

По мнению собеседника Sputnik, "две предыдущие пятилетки были полностью провальными и по темпам экономического роста, и социальным показателям, и по финансовым".

"Нету диверсификации экономики, предпринимательского бума, новых точек роста... Я не услышал ни одного качественного показателя ни по тому, какую долю и какое место займет белорусская экономика в результате реализации данной программы, ни по производительности труда, ни по тому, насколько увеличится доходность инвестиций государственных и частных. Нет показателей, по которым мы можем оценивать качество экономики", ― рассуждает Романчук.

По его мнению, на данный момент в кризисных обстоятельствах необходимо решать проблемы с раскрепощением предпринимательских инициатив, делать акцент на человеческий капитал и на интеграционные технологии, "потому что самое главное ― не сделана работа над ошибками и не проанализированы причины предыдущих провалов, а без этого как при плохой диагностике болезни лечишь не то, что болит и что реально является причиной сбоев, а то, что у тебя под рукой".

Напомним, во второй день Всебелорусского народного собрания премьер-министр Роман Головченко в своем выступлении озвучил приоритетные для страны экономические направления на ближайшие пять лет. В частности, премьер оценил необходимый стране объем инвестиций на это период в Br200 млрд. "За пятилетие нам необходимо инвестировать более Br200 млрд, чтобы выйти на запланированные параметры роста. Эти деньги мы должны с вами заработать, а частично и прокредитоваться", отметил Головченко.

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