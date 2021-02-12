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Почему доклад Головченко по экономике "отсылает Беларусь в прошлое" ― Романчук
12.02.2021 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
По мнению собеседника Sputnik, "две предыдущие пятилетки были полностью провальными и по темпам экономического роста, и социальным показателям, и по финансовым".
© Sputnik / Виктор Толочко
"Нету диверсификации экономики, предпринимательского бума, новых точек роста... Я не услышал ни одного качественного показателя ни по тому, какую долю и какое место займет белорусская экономика в результате реализации данной программы, ни по производительности труда, ни по тому, насколько увеличится доходность инвестиций государственных и частных. Нет показателей, по которым мы можем оценивать качество экономики", ― рассуждает Романчук.
По его мнению, на данный момент в кризисных обстоятельствах необходимо решать проблемы с раскрепощением предпринимательских инициатив, делать акцент на человеческий капитал и на интеграционные технологии, "потому что самое главное ― не сделана работа над ошибками и не проанализированы причины предыдущих провалов, а без этого как при плохой диагностике болезни лечишь не то, что болит и что реально является причиной сбоев, а то, что у тебя под рукой".
Напомним, во второй день Всебелорусского народного собрания премьер-министр Роман Головченко в своем выступлении озвучил
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