Фура застряла на железнодорожном переезде. Что было дальше — попало на видео (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодня днем в телеграм-канале «Авто Гомель: ДТП, ГАИ, пробки» появилась информация о происшествии на железнодорожном переезде в Добрушском районе. «Кто в сторону России едет — не надо ехать, в Ларищево на переезде пробка, стоят уже час, объезжайте. Вроде фура дорогу перекрыла, что за обстоятельства, пока не понятно», — написал один из пользователей. Затем появилось видео, раскрывающее обстоятельства происшествия.

Автопоезд застрял на железнодорожном переезде. В результате следовавший состав, не успев остановиться, снес фуру.





Напомним, два дня назад поезд протаранил фуру на переезде в Брестском районе, тогда пострадал машинист, его доставили в больницу.

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