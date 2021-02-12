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Квартира дня. Маленькая студия в стиле Ибицы для сдачи в аренду

12.02.2021 17:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пожелание получить интерьер, который напоминал бы ему именно об этом испанском городе, было основным среди требований владельца небольшой квартиры в бельгийском курортном городке Кнокке. Судя по тому, что конечным результатом он остался доволен, стиль «под Ибицу» выглядит именно так, как его видят архитекторы из бюро TJIP.

Площадь квартиры составляла 36 кв. м. Немного, но для формата краткосрочной аренды, когда в ней останавливаются всего на несколько дней туристы, вполне достаточно. Главной проблемой стала планировка, представляющая собой что-то вроде усеченного треугольника. При этом параллельных стен не было, что еще больше усложняло задачу авторов проекта.

Квартира дня. Маленькая студия в стиле Ибицы для сдачи в аренду
Квартира дня. Маленькая студия в стиле Ибицы для сдачи в аренду
Квартира дня. Маленькая студия в стиле Ибицы для сдачи в аренду
Квартира дня. Маленькая студия в стиле Ибицы для сдачи в аренду

Подобная минимальная площадь обычно подсказывает организацию пространства в виде студии. Так вышло и в данном случае. В отдельное помещение вынесен лишь санузел. Кровать при желании можно отгородить от остальной квартиры занавеской-ширмой. Кухонное оборудование, холодильник, посудомоечную машину, кофеварку спрятали в гигантский стенной шкаф. Там же находится и своеобразная гардеробная. Мойка вынесена в отдельный остров. Цветовое оформление интерьера призвано максимально увеличить площадь студии хотя бы визуально. Белый, кремовый цвета и натуральный песчаник — минимализм, как обычно, не выходит из моды.

Квартира дня. Маленькая студия в стиле Ибицы для сдачи в аренду
Квартира дня. Маленькая студия в стиле Ибицы для сдачи в аренду
Квартира дня. Маленькая студия в стиле Ибицы для сдачи в аренду
Квартира дня. Маленькая студия в стиле Ибицы для сдачи в аренду

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