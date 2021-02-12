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Apple Watch достигли 100 миллионов пользователей
Источник материала: Onliner
Число пользователей Apple Watch превысило 100 миллионов человек. Такие данные
Apple Watch пользуются около 10% владельцев iPhone (в США — 35%), а с другими смартфонами умные часы от Apple по-прежнему несовместимы. Смарт-часы стали четвертым продуктом компании по охвату аудитории: больше только у iPhone, iPad и Mac. Если прирост новых пользователей продолжится теми же темпами, Apple Watch подвинет Mac в следующем году.
Компания представила умные часы в 2015 году. С тех пор ежегодно выходят новые версии, а в прошлом году Apple разделила часы на две линейки: Apple Watch Series 6 и более доступную Apple Watch SE.
часы-компаньон, поддержка iOS, экран AMOLED 1.78" (368x448, сенсорный), шагомер, пульсометр, время работы: 18 часов
часы-компаньон, поддержка iOS, экран AMOLED 1.78" (368x448, сенсорный), шагомер, пульсометр, время работы: 18 часов
часы-компаньон, поддержка iOS, экран AMOLED 1.57" (324x394, сенсорный), шагомер, пульсометр, время работы: 18 часов
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Число пользователей Apple Watch превысило 100 миллионов человек. Такие данные приводит аналитическая компания Above Avalon. Преодолеть планку в 100 миллионов пользователей Apple...
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