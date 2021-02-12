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Apple Watch достигли 100 миллионов пользователей

12.02.2021 17:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Число пользователей Apple Watch превысило 100 миллионов человек. Такие данные приводит аналитическая компания Above Avalon. Преодолеть планку в 100 миллионов пользователей Apple удалось еще в декабре.

Apple Watch пользуются около 10% владельцев iPhone (в США — 35%), а с другими смартфонами умные часы от Apple по-прежнему несовместимы. Смарт-часы стали четвертым продуктом компании по охвату аудитории: больше только у iPhone, iPad и Mac. Если прирост новых пользователей продолжится теми же темпами, Apple Watch подвинет Mac в следующем году.

Компания представила умные часы в 2015 году. С тех пор ежегодно выходят новые версии, а в прошлом году Apple разделила часы на две линейки: Apple Watch Series 6 и более доступную Apple Watch SE.

Умные часы Apple Watch SE 44 мм (алюминий серый космос/черный спортивный)
4 отзыва
часы-компаньон, поддержка iOS, экран AMOLED 1.78" (368x448, сенсорный), шагомер, пульсометр, время работы: 18 часов
–8%950 р.
24 предложения
Умные часы Apple Watch Series 6 44 мм (алюминий серый космос/черный)
1 отзыв
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1270 р.
25 предложений
Умные часы Apple Watch SE 40 мм (алюминий золотистый/розовый песок)
2 отзыва
часы-компаньон, поддержка iOS, экран AMOLED 1.57" (324x394, сенсорный), шагомер, пульсометр, время работы: 18 часов
895 р.
27 предложений
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Apple Watch в Каталоге Onliner

 
 
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Число пользователей Apple Watch превысило 100 миллионов человек. Такие данные приводит аналитическая компания Above Avalon. Преодолеть планку в 100 миллионов пользователей Apple...
 
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