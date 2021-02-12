|
Организаторы онлайн-концертов #АртыстыПерамогі назвали группы, которые выступят в феврале
Источник материала: Tut.by
Организаторы серии бесплатных
Напомним, серию онлайн-концертов устраивает белорусский фонд культурной солидарности совместно с каналом «Страна для жизни». Концерты проходят каждую субботу, начало — в 20.00. Для зрителей уже выступили Tor Band, «Петля пристрастия», N.R.M.
Расписание ближайших концертов следующее:
13 февраля, 20.00 — VAL
20 февраля, 20.00 — «Мутнаевока»
27 февраля, 20.00 — «РСП»
Организаторы говорят, что пригласили выступить достойных музыкантов, которые проявили активную гражданскую позицию, были на маршах, заглядывали к минчанам во дворы, писали протестные треки и снимали соответствующие видео. Часто из-за этого у них возникали неприятности, их задерживали, избивали, некоторые были вынуждены уехать.
Онлайн-концерты транслируются
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организаторы серии бесплатных онлайн-концертов #АртыстыПерамогі объявили новых исполнителей, которые выступят для зрителей. Так, в будущих мероприятиях примут...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)