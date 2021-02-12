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Организаторы онлайн-концертов #АртыстыПерамогі назвали группы, которые выступят в феврале

12.02.2021 17:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Организаторы серии бесплатных онлайн-концертов #АртыстыПерамогі объявили новых исполнителей, которые выступят для зрителей. Так, в будущих мероприятиях примут участие группы VAL, которые недоехали от Беларуси на «Евровидение», а еще «Мутнаевока» и «РСП».


Концерт РСП. Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Катерина Москалёва

Напомним, серию онлайн-концертов устраивает белорусский фонд культурной солидарности совместно с каналом «Страна для жизни». Концерты проходят каждую субботу, начало — в 20.00. Для зрителей уже выступили Tor Band, «Петля пристрастия», N.R.M.

Расписание ближайших концертов следующее:

13 февраля, 20.00 — VAL

20 февраля, 20.00 — «Мутнаевока»

27 февраля, 20.00 — «РСП»

Организаторы говорят, что пригласили выступить достойных музыкантов, которые проявили активную гражданскую позицию, были на маршах, заглядывали к минчанам во дворы, писали протестные треки и снимали соответствующие видео. Часто из-за этого у них возникали неприятности, их задерживали, избивали, некоторые были вынуждены уехать.

Онлайн-концерты транслируются на канале Фонда культурной солидарности #BY_Culture. Трансляции бесплатные, при желании поддержать людей белорусской культуры можно тут.

Онлайн-фест #АртыстыПерамогі

Когда: по субботам в 20.00
Где: канал Фонда культурной солидарности #BY_Culture
Сколько: бесплатно

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Организаторы серии бесплатных онлайн-концертов #АртыстыПерамогі объявили новых исполнителей, которые выступят для зрителей. Так, в будущих мероприятиях примут...
 
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