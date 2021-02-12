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Журналистку TUT.by Калинину оштрафовали на 80 базовых величин

12.02.2021 17:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Журналистка портала TUT.by Надежда Калинина оштрафована на 80 базовых величин (2320 рублей).

Журналистку TUT.by Калинину оштрафовали на 80 базовых величин

Ее признали виновной по статьям КоАП 23.34 (участие в несанкционированном массовом мероприятии) и 23.4 (неподчинение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий), сообщает TUT.by.

Калинину задержали 29 января, когда она пыталась попасть на съезд делегатов Всебелорусского народного собрания в Минский городской дворец культуры. В протоколах указано, что она устроила пикет «за честные выборы». Журналистка отрицала это.

Журналистку TUT.by Калинину оштрафовали на 80 базовых величин

После задержания Калинина трое суток провела в изоляторе временного содержания в 1-м переулке Окрестина. Рассмотрение протоколов в суде Ленинского района Минска началось 1 февраля, после чего был сделан перерыв для того, чтобы суд смог получить записи с камер видеонаблюдения. Однако администрация Дворца культуры заявила, что запись невозможно предоставить «в связи со сбоями системы видеонаблюдения».

 
Теги: Минск
 
 
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Журналистка портала TUT.by Надежда Калинина оштрафована на 80 базовых величин (2320 рублей).
 
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