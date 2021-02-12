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Ученые рассказали о пользе хорового пения для пожилых людей
Источник материала: Хартия'97
Ученые рассказали о пользе хорового пения для пожилых людей
Это музыкальное хобби способно улучшить когнитивные функции.
Новое исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE, показало, что хоровое пение в пожилом возрасте имеет ряд преимуществ для когнитивного функционирования и социализации, пишет
Ученые просили 162 здоровых человека в возрасте старше 60 лет заполнять регулярные анкеты, в которых оценивались когнитивные функции, общее настроение и социальная активность участников. Из них 106 человека пели в хоре, а 56 – составляли контрольную группу. Также ученые сформировали из некоторых участников подгруппу для нейропсихологического исследования, в котором изучались различные области когнитивного функционирования.
Результаты показали, что пожилые люди, которые были членами хора, обладали лучшим общим состоянием здоровья, большей социальной активностью и вербальной гибкостью (что, по мнению ученых, отражает лучшую когнитивную гибкость).
«Это деятельность, требующая разносторонней обработки информации, поскольку она сочетает в себе обработку различных сенсорных стимулов, двигательную функцию, связанную с производством голоса и управлением, лингвистический вывод, обучение и запоминание мелодий и текстов песен, а также эмоции, вызываемые спетыми произведениями», – пишут исследователи.
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Это музыкальное хобби способно улучшить когнитивные функции.
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