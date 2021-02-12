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Экс-глава Нацбанка: Белорусский народ может сам решить все проблемы
Источник материала: Хартия'97
Экс-глава Нацбанка: Белорусский народ может сам решить все проблемы
В экономическом кризисе виновата власть.
Экс-глава Нацбанка Беларуси Станислав Богданкевич в интервью
«Белорусский народ — не глупый, может сам решить проблемы, и я уверен, что решил бы, если бы те, кто при власти, не натягивали удила. Им не нужно, чтобы в стране процветала инициатива и частный бизнес. Им нужны убыточные предприятия и зависимые работники», — сказал Станислав Богданкевич в конце разговора.
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В экономическом кризисе виновата власть.
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