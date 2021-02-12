﻿ Украина и SpaceX запустят совместный украинский спутник. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Украина и SpaceX запустят совместный украинский спутник

12.02.2021 17:35 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Украина и SpaceX запустят совместный украинский спутник

1
  • 12.02.2021, 16:56
  • 1,655
Украина и SpaceX запустят совместный украинский спутник
иллюстрационное Фото: SpaceX

Аппарат почти готов.

Украина сейчас ведет переговоры с компанией Илона Маска SpaceX для того, чтобы вместе в декабре этого года запустить украинский спутник, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей Олег Уруский в интервью "Первому деловому" телеканалу. Речь идет о спутнике "Сич 2-30 (2-1), над которым сейчас работают в государственном конструкторском бюро "Південне", сообщает "Зеркало недели. Украина".

"Мы сейчас интенсивно работаем с потенциальной компанией, которая предоставляет услуги по запуску. Потому что реально у нас есть окно запустить аппарат в декабре 2021 года с помощью иностранного оператора, которым в данном случае является компания SpaceX", - заявил министр.

По его словам сейчас ведутся переговоры о совместимости спутника и ракеты-носителя.

Украинский апарат разрабатывается для того, чтобы получать изображения поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах. Также он предназначен для мониторинга параметров магнитосферы планеты.

"На сегодняшний день аппарат практически готов. Он требует конечного анализа и эксплуатационных и технических проверок готовности его к запуску", - добавил Уруский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
«Справа Румаса» як выклік для «вертыкалі»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by