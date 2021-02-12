Источник материала: Хартия'97

Украина и SpaceX запустят совместный украинский спутник 1 12.02.2021, 16:56

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иллюстрационное Фото: SpaceX

Аппарат почти готов.

Украина сейчас ведет переговоры с компанией Илона Маска SpaceX для того, чтобы вместе в декабре этого года запустить украинский спутник, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей Олег Уруский в интервью "Первому деловому" телеканалу. Речь идет о спутнике "Сич 2-30 (2-1), над которым сейчас работают в государственном конструкторском бюро "Південне", сообщает "Зеркало недели. Украина" .

"Мы сейчас интенсивно работаем с потенциальной компанией, которая предоставляет услуги по запуску. Потому что реально у нас есть окно запустить аппарат в декабре 2021 года с помощью иностранного оператора, которым в данном случае является компания SpaceX", - заявил министр.

По его словам сейчас ведутся переговоры о совместимости спутника и ракеты-носителя.

Украинский апарат разрабатывается для того, чтобы получать изображения поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах. Также он предназначен для мониторинга параметров магнитосферы планеты.

"На сегодняшний день аппарат практически готов. Он требует конечного анализа и эксплуатационных и технических проверок готовности его к запуску", - добавил Уруский.

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