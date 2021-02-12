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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Приложения, которые стоит немедленно удалить с телефона Некоторые приложения не стоит устанавливать на смартфон, поскольку они не несут никакой пользы, а другие и вовсе могут оказаться вредоносными.

Затем следует обратить внимание на программы по якобы экономии батареи. Ни одна сторонняя программа не будет экономить заряд батареи лучше стандартной.Также бесполезными различного рода «очистители памяти». Мало того, что бесполезны, так еще их заподозрили вОпасны приложения, которые включают вспышку камеры для использования ее как фонарик, а также сканеры QR-кодов и документов. Все эти функции есть в стандарных приложениях, которые изначально установлены в смартфон.