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Приложения, которые стоит немедленно удалить с телефона

12.02.2021 17:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Приложения, которые стоит немедленно удалить с телефона
Иллюстративное фото
В первую очередь нужно избавиться от программ, которые копируют все данные из ваших контактов, а также предоставляют доступ к вашему имени и номеру для любого желающего.

Затем следует обратить внимание на программы по якобы экономии батареи. Ни одна сторонняя программа не будет экономить заряд батареи лучше стандартной.

Также бесполезными различного рода «очистители памяти». Мало того, что бесполезны, так еще их заподозрили в шпионаже.

Опасны приложения, которые включают вспышку камеры для использования ее как фонарик, а также сканеры QR-кодов и документов. Все эти функции есть в стандарных приложениях, которые изначально установлены в смартфон.
 
 
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Некоторые приложения не стоит устанавливать на смартфон, поскольку они не несут никакой пользы, а другие и вовсе могут оказаться вредоносными.
 
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