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Директора полоцкой школы, просившего Кочанову о новых выборах, уволили

12.02.2021 17:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Директора полоцкой школы, просившего Кочанову о новых выборах, уволили
Сергей Стречко / facebook.com
В Полоцке уволили директора СШ №10 Сергея Стречко. В комментарии TUT.by мужчина сообщил, что за месяц ему насчитали четыре нарушения.

«Уволен по статье за четыре дисциплинарных взыскания с 5 января по 6 февраля этого года», — сказал Сергей Стречко и отказался от дальнейших комментариев.


В августе 2020-го мужчина записал видеообращение к педагогам страны и председателю Совета Республики Наталье Кочановой — уроженке Полоцка. Он требовал провести переучет голосов и устроить новые президентские выборы.

Учителям он напоминал, что на них лежит большая ответственность за события в стране. Стречко просил коллег написать коллективное обращение в прокуратуру, чтобы привлечь к ответственности тех, кто отдавал преступные приказы. Кроме того, он призывал учителей написать обращение с требованием провести пересчет голосов.



 
 
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В августе 2020-го мужчина записал видеообращение к педагогам страны.
 
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