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Сергей Стречко / facebook.com

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«Уволен по статье за четыре дисциплинарных взыскания с 5 января по 6 февраля этого года», — сказал Сергей Стречко и отказался от дальнейших комментариев.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Директора полоцкой школы, просившего Кочанову о новых выборах, уволили В августе 2020-го мужчина записал видеообращение к педагогам страны.

В августе 2020-го мужчина записал видеообращение к педагогам страны и председателю Совета Республики— уроженке Полоцка. Он требовал провести переучет голосов и устроить новые президентские выборы.Учителям он напоминал, что на них лежит большая ответственность за события в стране. Стречко просил коллег написать коллективное обращение в прокуратуру, чтобы привлечь к ответственности тех, кто отдавал преступные приказы. Кроме того, он призывал учителей написать обращение с требованием провести пересчет голосов.