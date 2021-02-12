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Анфиса Чехова. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ну и как же без Бузовой: всплыло видео из спальни Чеховой После актриса отметила, что они любят Ольгу, и это была просто шутка.

В «историях» она выложила интересные кадры из постели. Актриса радостно сообщила, что сегодня у нее «полная кровать телок». На видео она лежит рядом с подругой, а между ними расположилась собака. Далее девушка спросила Чехову, похожа ли она на, на что звезда шутливо ответила, что после сна все как Бузова. Затем последовал вопрос про голос певицы, на что Чехова язвительно отметила, что «уникальные данные у всех как у Бузовой».После актриса отметила, что они любят Ольгу, и это была просто шутка. Анфиса предпочла не продолжать этот диалог и переключилась на то, что происходит за окном. Чехова показала сильный снегопад и густой серый туман.Отметим, ранее дива подверглась серьезной травле за то, что решила обновить свои татуировки. Однако она славится своей ироничностью и решительностью, поэтому не стала дожидаться реакции СМИ, и сама ответила всем хейтерам.рассказала, что многие называли ее старухой и спрашивали, зачем в таком возрасте она пошла делать татуировки. Актриса быстро нашлась и поинтересовалась, зачем пользователи делают в жизни всякую ерунду.Также она высмеяла тех, кто указывает на то, что татуировки – это грех. Артистка подчеркнула, что, на ее взгляд, еще большим грехом является осуждение. Из этого звезда сделала вывод, что «скворчать» они с подписчиками, видимо, будут «на одной сковородке».