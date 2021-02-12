Откровенный разговор: в Минске завершилось Всебелорусское народное собрание

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске завершилось Всебелорусское народное собрание. Сегодня, во второй день форума , дали слово делегатам. Все обращения выслушал Александр Лукашенко, после чего выступил с заключительной речью, передает корреспондент телеканала «МИР 24 Дарья Хорькова.

Второй день форума целиком посвятили дискуссии. Высказаться мог каждый из почти трех тысяч делегатов. Одним из первых на трибуну вышел слесарь Сергей Приходько. О работе говорил искренне. Публика оценила.

«Не зря говоря, есть только один способ добиться успеха: делать, что любишь и любить то, что делаешь», – сказал слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики БМЗ Сергей Приходько.

Любовь к своему делу и стране, а еще порядочность – вот рецепт процветания для любого белоруса. Так считает президент Александр Лукашенко. Свою речь он посвятил бизнесу. Предпринимателей предупредил сразу: коррупция и нарушение налогового законодательства не пройдут.

«Не будет здесь коррупции, пока я президент. Если мы сегодня с портфелями и имеем возможность жить хорошо, запомните: сегодня вы великие – чванство, неуважение к старикам, пенсионерам, – а завтра будете такими же стариками. Поделитесь, пока живы, с людьми. Отдайте им то, что вам в излишке», – призвал Лукашенко.

Премьер-министр Роман Головченко представил делегатам национальный инфраструктурный план. Новые больницы, школы, детсады и транспорт – это открытая книга, которую дописывать белорусы будут вместе, пообещал глава правительства.

«Эта программа – не набор крикливых заявлений и популистских лозунгов в стиле «счастье для всех даром». Это план тяжелой и кропотливой работы, в том числе и над своими ошибками. Эта программа не для того чтобы лечь на полку в кабинете. Это программа действий для машиностроителей, сталеваров, нефтяников, тружеников села и работников социальной сферы, банкиров и государственных служащих. А цель у программы одна – единство, развитие, независимость», – сказал Роман Головченко.

После докладов заработал открытый микрофон. Им воспользовались не только белорусы, а еще и гости из Сербии и с Украины. А военный комиссар из Гомельской области Андрей Кривоносов выступить не успел, зато попросил разрешения пожать президенту руку.

Затем делегаты приняли проекты резолюции и обращения участников VI Всебелорусского народного собрания. Президент поблагодарил всех за продуктивную работу. И призвал сплотиться.

«Если только нас разделят в нашем собственном доме, мы будем обречены, мы погибнем. Мы не должны допустить этого разделения. Вот мы определили этот путь. Нащупали его исходя из нашего опыта, исходя из нашей жизни. Вы уверены, что завтра на нас не обрушится какая-нибудь очередная пандемия, и нам придется корректировать этот курс? Я не уверен. Мы, конечно, будем это делать, мы будем стремиться, мы будем идти этим путем. Но в жизни могут быть всякие моменты. И к этому мы должны с вами быть готовы», – отметил Лукашенко.

Перемены нужны, но Беларусь пойдет путем эволюции, а не революции, уверен президент. Это касается и реформы Конституции. Действовать здесь надо аккуратно и осторожно, отметил Александр Лукашенко. Для начала – провести перерегистрацию политических партий. А референдум по изменению Основного закона глава государства предложил совместить с местными выборами, которые состоятся до января 2022 года.

Александр Лукашенко также рассказал о планах по изменению законодательства по пресечению массовых беспорядков, провокаций и правонарушений. По его словам, в ближайшее время парламент страны примет соответствующие законы.