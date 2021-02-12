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Откровенный разговор: в Минске завершилось Всебелорусское народное собрание
12.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске завершилось Всебелорусское народное собрание. Сегодня, во
Второй день форума целиком посвятили дискуссии. Высказаться мог каждый из почти трех тысяч делегатов. Одним из первых на трибуну вышел слесарь Сергей Приходько. О работе говорил искренне. Публика оценила.
Любовь к своему делу и стране, а еще порядочность – вот рецепт процветания для любого белоруса. Так считает президент Александр Лукашенко. Свою речь он посвятил бизнесу. Предпринимателей предупредил сразу: коррупция и нарушение налогового законодательства не пройдут.
Премьер-министр Роман Головченко представил делегатам национальный инфраструктурный план. Новые больницы, школы, детсады и транспорт – это открытая книга, которую дописывать белорусы будут вместе, пообещал глава правительства.
После докладов заработал открытый микрофон. Им воспользовались не только белорусы, а еще и гости из Сербии и с Украины. А военный комиссар из Гомельской области Андрей Кривоносов выступить не успел, зато попросил разрешения пожать президенту руку.
Затем делегаты приняли проекты резолюции и обращения участников VI Всебелорусского народного собрания. Президент поблагодарил всех за продуктивную работу. И призвал сплотиться.
Перемены нужны, но Беларусь пойдет путем эволюции, а не революции, уверен президент. Это касается и реформы Конституции. Действовать здесь надо аккуратно и осторожно, отметил Александр Лукашенко. Для начала – провести перерегистрацию политических партий. А референдум по изменению Основного закона глава государства предложил совместить с местными выборами, которые состоятся до января 2022 года.
Александр Лукашенко также рассказал о планах по изменению законодательства по пресечению массовых беспорядков, провокаций и правонарушений. По его словам, в ближайшее время парламент страны примет соответствующие законы.
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Второй день форума целиком посвятили дискуссии. Высказаться мог каждый из почти трех тысяч делегатов.
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