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Лукашенко пообещал "выкурить из-под плинтуса" чиновников, спрятавшихся от политкризиса

12.02.2021 17:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко пообещал "выкурить из-под плинтуса" чиновников, спрятавшихся на время обострения общественно-политической ситуации в республике.



"Что же произошло с нашим чиновничьим людом? Там немного "переобулись". Но очень, наверное, много спрятались под плинтус. Их надо оттуда выкуривать, выгонять из-под плинтуса. Но почему вдруг? Они как никто другой должны понимать, что происходит в обществе", - сказал Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании в пятницу, передает Интерфакс

Он предположил, что ряд чиновников смотрит на пример своих коллег в России. "В каких костюмах, с какими часами на руке чиновники там, даже самые маленькие... Советую вам туда не смотреть: Россия богатая, непомерно богатая страна, богатейшая страна в мире. Говорю вам откровенно: мы никогда не будем жить так, как живут в России", - подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко также считает, что на такое поведение чиновников могла повлиять жесткая установка власти на борьбу с коррупцией. "Может быть, мой жесткий курс на борьбу с коррупцией, где шаг влево, шаг вправо для чиновника грозит местами не столь отдаленными, к этому привел?" - предположил он.

При этом он заверил, что в Беларуси в любом случае не будет коррупции, пока он является президентом. "Государственные служащие, запомните: нет и не будет коррупции... Я от этого никогда не отступал и никогда не отступлю", - заявил Лукашенко. 

Он отметил, что оппоненты власти периодически пытаются найти у него какое-нибудь незаконно нажитое имущество. "Будьте спокойны в этом отношении. С открытым забралом я не ходил бы по стране и не боролся с жуликами и бандитами, если бы у меня было рыльце в пушку", - сказал Лукашенко. Он отметил, что у него даже не было времени и
 
 
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Александр Лукашенко пообещал "выкурить из-под плинтуса" чиновников, спрятавшихся на время обострения общественно-политической ситуации в республике.
 
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